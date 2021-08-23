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«Манчестер Сити» откроет статуи Компани и Сильвы

10:25
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«Манчестер Сити» планирует открыть на «Этихад» статуи экс-игроков Венсана Компани и Давида Сильвы.

Скульптуры появятся перед матчем третьего тура АПЛ с «Арсеналом». Игра пройдет 28 августа.

Также появится статуя Серхио Агуэро, который играл в «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год и этим летом перешел в «Барселону».

Компани стал игроком «Манчестер Сити» в 2008 году и выступал в составе клуба 11 лет. Сильва перешел в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии» и покинул «горожан» в 2020 году.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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