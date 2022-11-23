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Болельщики «Манчестер Юнайтед» написали открытое письмо в связи с возможной продажей клуба

Виктория Кравченко
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Фанаты «МЮ».
Фото AFP

Болельщики «Манчестер Юнайтед» написали открытое письмо семье Глейзеров, которой принадлежит английский клуб.

23 ноября сообщалось, что планируется продажа команды.

В письме говорится, что новость о продаже клуба фанаты хотели услышать на протяжении 17 последних лет. Также подчеркивается, что «МЮ» нуждается в новых инвестициях.

Болельщики отметили, что любой потенциальный владелец манкунианцев будет внимательно изучен фанатами.

«Вы можете сделать две вещи для своего наследия: первое — поставить интересы футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» выше финансовых интересов продающих акционеров. Наш клуб в данный момент времени больше, чем когда-либо, нуждается в правильном владельце, и приоритетом должно быть это, а не просто самое выгодное предложение и окупаемость для вас.

Во-вторых, мы умоляем вас действовать быстро. В футболе любой вид промедлений или неопределенности губителен. Если вы решили продавать, мы настоятельно призываем вас сделать это быстро, чтобы позволить клубу двигаться дальше без каких-либо задержек", — говорится в заявлении ассоциации MUST.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
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Лидс – Ман. Сити
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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