Болельщики «Челси» недовольны игрой Лукаку В команде

Болельщики «Челси» в социальных сетях раскритиковали нападающего клуба Ромелу Лукаку неудачной игры в матче с «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии сезона-2021/2022 (2:0), сообщает Daily Mail.

По данным источника, фанаты недовольным ошибкой игрока. Лукаку не попал в стартовый состав и вышел на поле на 77-й минуте встречи с расстояния 2-х метров он не попал в ворота соперника.

«Лукаку не смог бы попасть в воду, если бы выпадал из лодки», — передает слова фанатов источник.

В этом сезоне Лукаку участвовал в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 2 ассиста.