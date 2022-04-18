Голкипер «МЮ» Де Хеа рассказал, что думает о форварде Криштиану Роналду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал, что думает о своем партнере по команде Криштиану Роналду.

«Роналду забил три отличных гола. Его карьера каждого поражает, в таком возрасте он забивает, оформляет хет-трики и делает разницу. Он легенда, один их лучших игроков современного футбола» — сказал де Хеа BBC.

Роналду в матче АПЛ с «Норвичем» (3:1) в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка после 32 матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице.