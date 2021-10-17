Болельщика «Ньюкасла» увезли в больницу, его состояние стабилизировалось
Врачи стабилизировали состояние болельщика «Ньюкасла», которому стало плохо во время матча восьмого тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма», сообщает официальный Twitter «шпор». Его отправили в больницу.
The fan in need of urgent medical assistance has been stabilised and is being taken to hospital.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 17, 2021
Our thoughts are with them and all those affected. ? https://t.co/vPREcjxYFI
Игра была прервана на 41-й минуте. Один из болельщиков упал на трибунах. На ситуацию обратили внимание игроки «Тоттенхэма» Серхио Регилон и Эрик Дайер. Благодаря этому болельщику оперативно оказали медицинскую помощь с использованием дефибриллятора.
Позднее игра возобновилась. «Тоттенхэм» ведет 3:1. У гостей забивали Танги Ндомбеле, Харри Кейн и Сон Хын Мин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю