Бэйл рассказал об изменениях в игре «Тоттенхэма» после ухода Моуринью

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, играющий в аренде в «Тоттенхэме», высказался об изменениях в игре лондонского клуба после увольнения Жозе Моуринью.

«Мы стали играть в более атакующий футбол. Мы стали действовать ближе к воротам соперника, это дает возможность забивать. Мы играем в настоящий футбол. Отлично себя чувствую. Как я говорил раньше, мне нужно провести несколько матчей. Я доволен, а когда я доволен, то играю хорошо», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Райан Мэйсон. Вчера, 2 апреля, Бэйл оформил хет-трик в матче 34-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (4:0).