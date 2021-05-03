Бэйл рассказал об изменениях в игре «Тоттенхэма» после ухода Моуринью
12:46
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, играющий в аренде в «Тоттенхэме», высказался об изменениях в игре лондонского клуба после увольнения Жозе Моуринью.
«Мы стали играть в более атакующий футбол. Мы стали действовать ближе к воротам соперника, это дает возможность забивать. Мы играем в настоящий футбол. Отлично себя чувствую. Как я говорил раньше, мне нужно провести несколько матчей. Я доволен, а когда я доволен, то играю хорошо», — цитирует Бэйла Sky Sports.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Райан Мэйсон. Вчера, 2 апреля, Бэйл оформил хет-трик в матче 34-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (4:0).
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