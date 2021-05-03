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Обамеянг высказался о своей игре в матче с «Ньюкаслом»

11:46
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Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о своей игре в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (2:0). Футболист отметился голом и результативной передачей. Впервые с 3 апреля Обамеянг вышел в стартовом составе.

«В последние пять минут я умирал. Но, если честно, я хорошо себя чувствовал на протяжении всей встречи. Очень этому рад. Наши врачи проделали невероятную работу со мной. Они отвезли меня в больницу, я им благодарен», — цитирует Обамеянга Goal.

Сообщалось, что Пьер-Эмерик заразился малярией во время выступлений в сборной Габона. В 34 матчах «Арсенал» набрал 49 баллов и поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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