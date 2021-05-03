Артета оценил игру Мартинелли в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре Габриэла Мартинелли в матче 34-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:0). В этой встрече бразилец сделал голевую передачу.

«Габи прибавляет с каждой неделей. Он правильно использует предоставленные минуты на поле и продолжает расти. Он сделал результативную передачу, это важно», — цитирует Артету Goal.

«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ.