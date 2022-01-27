«Он написал: «Как дела?» Не говорить же ему, что сижу и жду тебя после душа». Джорджина о первом ужине с Роналду

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала, как португальский футболист впервые позвал ее к себе на ужин. Тогда форвард играл за «Реал».

«Отношения постепенно развивались. Это не случилось одномоментно. У нас на это ушло около 2 месяцев... И вот однажды в субботу случился особый момент. Это был матч с клубом «Атлетик». Мне не терпелось его увидеть, побыть вместе. Но я не хотела писать сообщение. Что бы я ему сказала? Он написал мне после игры. «Как дела? Где ты?» Не говорить же ему, что я сижу дома, переделав все дела. Квартира убрана, продукты куплены, рабочая униформа выстирана. Приняла душ и сижу жду тебя. Я написала: «Я дома, собираюсь идти спать». А он: «Хочешь поужинать?» «Хорошо». Хотя я поела за два часа до этого. «Ладно, поужинаем».



Он заехал за мной после игры. Я жила на первом этаже. Вымыла полы. Открыла окна, чтобы побыстрее просохло. Вдруг слышу подъезжающую машину. Поняла, что это он. Я вышла с рюкзачком. Счастливая. Утром мне нужно было на работу. Приехали к нему. У него всё готово: суп-пюре, овощи, курица. И поужинала второй раз», — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

Джорджина и Роналду вместе с 2016 года. В конце 2019-го в СМИ появилась информация, что пара тайно поженилась. В октябре 2021 года стало известно, что Родригес беременна двойней.