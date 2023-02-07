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Бернарду Силва: «Переход Канселу в «Баварию» — выбор, который был наилучшим для него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о переходе защитника Жоау Канселу из английского клуба в «Баварию» на правах аренды.

Мюнхенская команда арендовала португальца до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.

«Мы счастливы за Жоау. Переход в «Баварию» — выбор, который был наилучшим для него. Конечно, для команды и для меня это грустные новости, потому что я не смогу видеться с ним каждый день. Канселу знает, что он тот, кто очень мне нравится. Но он принял лучшее решение, исходя из своих потребностей, и я очень рад за него», — приводит слова Силвы Eleven Sports.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Также защитник уже успел отметиться первой голевой передачей в бундеслиге и помог «Баварии» одержать выездную победу над «Вольфсбургом» (4:2).

Мюнхенская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 матчах.

Бернарду Силва
Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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36 тур
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38 тур
16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 2 : 3
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
18.09 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
8.02 23:00
МЮ – Лидс
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Гарри Кейн

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Айван Тони

Брентфорд

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Манчестер Юнайтед

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И К Ж
Каземиру

Каземиру

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Манчестер Сити

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