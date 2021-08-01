Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»
17:53
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва летом может покинуть команду, утверждает The Telegraph.
Португальский вингер может покинуть «Сити» уже нынешним летом из-за потенциального перехода в стан «горожан» полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Нынешний контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Бернарду принял участие в 45 встречах, забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю