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Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»

17:53
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва летом может покинуть команду, утверждает The Telegraph.

Португальский вингер может покинуть «Сити» уже нынешним летом из-за потенциального перехода в стан «горожан» полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Нынешний контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Бернарду принял участие в 45 встречах, забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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