Переговоры «Манчестер Сити» с Рахимом Стерлингом зашли в тупик

Переговоры нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга со своим клубом по поводу нового контракта зашли в тупик, информирует The Mirror.

Сам игрок не торопится продлевать контракт, так как хочет знать, какая роль его ждет в команде после прихода полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Напомним, Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. В «Сити» футболист перешел из «Ливерпуля». За время, проведенное в стане «горожан», Стерлинг стал трехкратным чемпионом Англии. В прошедшем сезоне форвард провел 30 матчей в АПЛ, где забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Действующий контракт Стерлинга с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста равняется 100 млн евро.