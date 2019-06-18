Бенитес получил 12-миллионное предложение из Китая

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может уехать в Китай. Как сообщает BBC, китайский "Далянь Ифан" предлагает ему контракт на 12 миллионов фунтов стерлингов в год.

Контракт 59-летнего Бенитеса с "Ньюкаслом" истекает в июне, руководство клуба сделало ему новое предложение.

Ранее сообщалось, что его также рассматривает в качестве нового главного тренера "Челси", но фаворитом на пост считается Фрэнк Лэмпард из "Дерби".

Бенитес уже возглавлял "Челси" в сезоне 2012/13. С "Ньюкаслом" он работает с сезона-2016/17.