Бенитес и Нуну Эшпириту Санту претендуют на пост главного тренера «Вест Хэма»

Рафаэль Бенитес и Нуну Эшпириту Санту являются кандидатами на пост главного тренера «Вест Хэма», сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, руководство «молотобойцев» рассчитывает подписать контракт с одним из этих специалистов в случае отставки Дэвида Мойеса.

15 января сообщалось, что 59-летний Мойес в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. «Вест Хэм» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 15 очками в 19 матчах.