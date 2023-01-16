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«Вулверхэмптон» согласовал трансфер 21-летнего полузащитника «Фламенго» Гомеса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» согласовал покупку полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб заплатит 17 миллионов евро за 21-летнего бразильца, также «Фламенго» получит процент с последующей продажи футболиста. Ожидается, что в понедельник игрок пройдет медицинское обследование для завершения сделки.

Гомес — воспитанник «Фламенго», он забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 117 матчах за команду. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Бразилии, а также выигрывал Кубок Либертадорес.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

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ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Фламенго
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И В Н П +/- О
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 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 3 : 0
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 1 : 2
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 2 : 0
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 0
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 2 : 0
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 1 : 0
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 0
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 0 : 2
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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