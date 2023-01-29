«Челси» предложит «Бенфике» больше запрашиваемых 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса, чтобы платить частями из-за ФФП

«Челси» предложит за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса больше запрашиваемых 120 миллионов евро.

Как сообщает Evening Standard, «синие» не собираются выплачивать отступные в размере вышеупомянутой суммы, так как деньги должны быть отправлены одним платежом. Вместо этого «Челси» предложит за игрока даже больше, чтобы иметь возможность растянуть платежи.

В этом трансферное окно клуб подписал новичков Михаила Мудрика и Мало Гюсто именно таким образом, вдобавок увеличивая сроки личных контрактов с игроками более чем на 6 лет. Таким способом «Челси» старается уложиться в правила финансового фэйр-плэй.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. 22-летний аргентинец был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022 в Катаре.