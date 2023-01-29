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29 января, 23:46

«Челси» предложит «Бенфике» больше запрашиваемых 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса, чтобы платить частями из-за ФФП

Руслан Минаев
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Энцо Фернандес.
Фото Reuters

«Челси» предложит за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса больше запрашиваемых 120 миллионов евро.

Как сообщает Evening Standard, «синие» не собираются выплачивать отступные в размере вышеупомянутой суммы, так как деньги должны быть отправлены одним платежом. Вместо этого «Челси» предложит за игрока даже больше, чтобы иметь возможность растянуть платежи.

В этом трансферное окно клуб подписал новичков Михаила Мудрика и Мало Гюсто именно таким образом, вдобавок увеличивая сроки личных контрактов с игроками более чем на 6 лет. Таким способом «Челси» старается уложиться в правила финансового фэйр-плэй.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. 22-летний аргентинец был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022 в Катаре.

ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
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 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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Диегу Коста

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