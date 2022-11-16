Бэкхэм поддерживает Роналду в конфликте с «МЮ» и зовет в «Интер Майами»

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поддерживает нападающего Криштиану Роналду на фоне конфликта португальца с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, Бэкхэм назвал отношение «МЮ» к Роналду неуважением. Он также остался недоволен некоторыми экс-игроками «Манчестер Юнайтед», которые выступили с публичной критикой Криштиану.

Отмечается, что в случае ухода португальца Бэкхэм готов пригласить его в свой клуб «Интер Майами».

В недавнем интервью 37-летний футболист заявлял, что не уважает наставника «МЮ» Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне португальский нападающий сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.