"Манчестер Юнайтед" пожелал скорейшего выздоровления защитнику Эрику Байи, который получил травму в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1) и выбыл до конца сезона. Ивуариец травмировал правое колено в столкновении с Матео Ковачичем.

Таким образом, игрок пропустит заключительные матчи сезона в чемпионате Англии и не сможет принять участие в предстоящем Кубке Африканских Наций.

Байи в текущем сезоне провел 18 матчей в составе "МЮ" и не отметился результативными действиями.

Все о чемпионате Англии – здесь