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Сегодня, 06:53

«Бавария» заинтересована в покупке хавбека Рахима Стерлинга

Виктория Кравченко
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«Бавария» заинтересована в покупке полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, утверждает The Sun. Футболист пока не определился со своим будущим.

По данным источника, мюнхенцы рассматривают 27-летнего англичанина в качестве потенциальной замены игрокам атаки, которые могут покинуть клуб. С «Сити» хавбек не может договориться о новом контракте. Стерлингом также активно интересуются «Реал» и «Челси».

При этом футболист решил, что примет решение о своем будущем после июньских матчей сборной Англии в Лиге наций.

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Рахим Стерлинг
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
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Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Рис Джеймс

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Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

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Эзри Конса

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Астон Вилла

 29 1 4
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 27 1 9
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