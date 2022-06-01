«Бавария» заинтересована в покупке хавбека Рахима Стерлинга

«Бавария» заинтересована в покупке полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, утверждает The Sun. Футболист пока не определился со своим будущим.

По данным источника, мюнхенцы рассматривают 27-летнего англичанина в качестве потенциальной замены игрокам атаки, которые могут покинуть клуб. С «Сити» хавбек не может договориться о новом контракте. Стерлингом также активно интересуются «Реал» и «Челси».

При этом футболист решил, что примет решение о своем будущем после июньских матчей сборной Англии в Лиге наций.

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.