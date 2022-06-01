Харри Магуайр рассказал о восприятии критики в свой адрес

Защитник «МЮ» и сборной Англии Харри Магуайр рассказал, как воспринимает критику болельщиков.

«Я достаточно взрослый для того, чтобы понимать, что есть люди, которые бросаются на меня и говорят, что я могу играть лучше. Но всему есть предел, мы все люди, у меня есть семья.

У меня спрашивают, влияет ли это на меня, но с моим характером скажу, что на меня это несильно влияет, но когда дело доходит до угрозы взрыва, то речь уже идет о моей семье. И я рад, что мои дети пока еще не читают о таких вещах", — сказал Магуайр The Telegraph.