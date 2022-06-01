Бельерин покинет «Арсенал» этим летом

Защитник Эктор Бельерин покинет «Арсенал» в летнее трансферное окно, написал в Twitter журналист Маттео Моретто.

По информации источника, его приоритетом является «Бетис», за который он играл в аренде. Однако «Фиорентина» также заинтересована в 27-летнем испанце.

Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом», по которому он зарабатывает 4 миллиона евро в год, истекает в 2023 году.

Напомним, «Бетис» арендовал Бельерина у «Арсенала» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 результативных передач в 32 матчах за испанскую команду.