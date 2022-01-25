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Сегодня, 10:39

«Бавария» планирует усилить оборону и может приобрести Кристенсена

«Бавария» может приобрести защитника «Челси» Кристенсена на замену Зюле
Карен Саркисян
Корреспондент

«Бавария» хочет приобрести защитника «Челси» Андреаса Кристенсена, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Бавария» планирует усилить оборону после того, как защитник Никлас Зюле решил не продлевать контракт и покинет клуб летом.

При этом соглашение 25-летнего датчанина с «Челси» также рассчитано до лета. Лондонский клуб предлагает защитнику продлить контракт на четыре года, но в ходе переговоров столкнулся с проблемами.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча в 21 матче за «Челси». На счету Зюле один гол в 25 встречах.

Источник: https://www.goal.com/en/news/transfer-bayern-munich-chelsea-christensen-sule-contract/blt32a3c8df0d6fc136
Андреас Кристенсен
Никлас Зюле
Футбол
ФК Бавария
ФК Челси
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Трент Александр-Арнолд

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