«Бавария» планирует усилить оборону и может приобрести Кристенсена

«Бавария» хочет приобрести защитника «Челси» Андреаса Кристенсена, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Бавария» планирует усилить оборону после того, как защитник Никлас Зюле решил не продлевать контракт и покинет клуб летом.

При этом соглашение 25-летнего датчанина с «Челси» также рассчитано до лета. Лондонский клуб предлагает защитнику продлить контракт на четыре года, но в ходе переговоров столкнулся с проблемами.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча в 21 матче за «Челси». На счету Зюле один гол в 25 встречах.