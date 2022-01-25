Рой Ходжсон согласился возглавить «Уотфорд» и сегодня проведет первую тренировку

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон согласился возглавить «Уотфорд», сообщает The Athletic.

По информации источника, сегодня 74-летний специалист вместе со своими ассистентами встретятся с игроками и проведут тренировку.

Ранее «Уотфорд» уволил с поста главного тренера Клаудио Раньери. После 20 туров чемпионата Англии команда набрала 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.