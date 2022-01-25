«Ньюкасл» заплатит 5-6 миллионов фунтов за аренду Лингарда и покроет его зарплату в «МЮ»

«Ньюкасл» арендует Лингарда за 5-6 миллионов фунтов и покроет всю его зарплату в «МЮ»

«Ньюкасл» хочет подписать до пяти новичков в последнюю неделю зимнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в «Ньюкасле» уверены, что переговоры об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда завершатся успехом.

Отмечается, что «сороки» заплатят 5-6 млн фунтов за аренду полузащитника и покроют всю его зарплату в «Юнайтед», которая составляет 80 тысяч фунтов в неделю.

Также «Ньюкасл» хочет подписать хавбека «Ювентуса» Аарона Рэмзи, полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, защитника «Севильи» Диего Карлоса, а также защитника «Бернли» Джеймса Тарковски.