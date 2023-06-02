«Бавария» готовит официальное предложение по Райсу

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, представители мюнхенцев уже встречались с 24-летним полузащитником в Лондоне. На встрече англичанин выразил готовность перейти в «Баварию». Клуб готовит официальное предложение «Вест Хэму».

В минувшем сезоне Райс провел 49 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.