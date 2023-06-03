«Вулверхэмптон» объявил об уходе из клуба Моутинью и Диегу Косты

«Вулверхэмптон» на официальном сайте сообщил, что нападающий Диегу Коста и полузащитник Жоау Моутинью покинут клуб на правах свободного агента.

Спортивный директор английский клуб Мэтт Хоббс подтвердил, что контракты с этими игроками не будут продлены. Также он выразил надежду, что с нападающим Адамой Траоре будет заключено новое соглашение.

«Как сказал тренер на своей пресс-конференции недавно, Адама — игрок, которого мы хотели бы сохранить, и мы все еще разговариваем с ним. Сейчас у него закончился контракт, но это не значит, что нет возможности договориться, поэтому разговоры будут продолжаться», — отметил Хоббс.

36-летний Моутинью с 2018 года играл за «Вулверхэмптон». На его счету 212 матчей, 5 голов и 25 голевых передач.

34-летний Коста в сентябре 2022 года присоединился к команде. За сезон он забил 1 гол в 25 матчах.