«Челси» готов продать Хаверца в «Реал»

«Челси» открыт к продаже полузащитника команды Кая Хаверца в «Реал», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство лондонцев готово расстаться с 23-летним немцем, если «Реал» сделает достаточно крупное предложение. Ранее сообщалось, что Хаверц входит в шорт-лист мадридцев на летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Хаверц провел 47 матчей за «Челси», в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.