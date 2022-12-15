Швайнштайгер: «У Марсьяля невероятный потенциал»

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер оценил потенциал французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

«У Марсьяля просто невероятный потенциал. Я помню, как он перешел в «Манчестер Юнайтед» и в первом же матче забил в ворота «Ливерпуля». Антони сделал это особенным способом», — приводит слова Швайнштайгера официальный сайт манкунианцев.

27-летний француз перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Монако». В текущем сезоне Марсьяль провел за «красных дьяволов» 7 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.