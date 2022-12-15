Эрик тен Хаг считает, что излишнее самодовольство может привести к печальным последствиям

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что излишнее самодовольство может привести к печальным последствиям.

«Я всегда говорил, что когда вы чем-то довольно, это делает вас сумасшедшим. Если вы будете чересчур довольны собой, это ничем хорошим не закончится. Команда должна всегда стремиться к самым высоким стандартам. Подобные вещи входят в мои обязанности, так как я должен поддерживать игроков в правильном настроении», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.