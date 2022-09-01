«Фулхэм» подпишет нападающего «Лидса» Джеймса

«Фулхэм» почти согласовал условия сделки по переходу нападающего «Лидса» Дэниела Джеймса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В это трансферное окно 24-летним валлийцем интересовался «Тоттенхэм», но сделка не состоялась. «Фулхэм» возьмет нападающего в аренду после неудачи с трансфером Джастина Клюйверта из «Ромы».

Джеймс перешел в «Лидс» прошлым летом. Срок его действующего соглашения истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за клуб 6 матчей, отметившись 1 результативной передачей.