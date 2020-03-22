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«Барселона» нацелена приобрести Ляпорта летом

10:17
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«Барселона» заинтересована в защитнике «Манчестер Сити» Эмерике Ляпорте, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено усилить центр обороны, а 25-летний француз — приоритетная цель на летнее трансферное окно. В «Барселоне» надеются, что Ляпорт захочет покинуть «Манчестер Сити» в связи с дисквалификацией клуба из еврокубков на два сезона.

В сезоне-2019/20 Ляпорт провел за «Манчестер Сити» 8 матчей, игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 75 миллионов евро.

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