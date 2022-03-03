Гари Невилл: «Абрамович был очень хорошим владельцем для «Челси»

Гари Невилл заявил, что Абрамович был очень хорошим владельцем для «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил работу Романа Абрамовича в «Челси».

«Болельщики «Челси» будут с теплотой вспоминать Романа Абрамовича, и по делу. Реальность такова, что с «Челси» все будет в порядке. Независимо от того, нравится ли вам идея о приходе российских денег в английский футбол или нет, Роман Абрамович был очень хорошим владельцем для «Челси».

Есть владельцы-англичане, которые хуже него. У клуба из моего родного города, «Бери», ужасный владелец, владельцы «Дерби» — британцы", — приводит слова Невилла Daily Mail.

В среду, 2 марта, Абрамович объявил о продаже «Челси».