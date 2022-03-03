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Гари Невилл: «Абрамович был очень хорошим владельцем для «Челси»

Гари Невилл заявил, что Абрамович был очень хорошим владельцем для «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил работу Романа Абрамовича в «Челси».

«Болельщики «Челси» будут с теплотой вспоминать Романа Абрамовича, и по делу. Реальность такова, что с «Челси» все будет в порядке. Независимо от того, нравится ли вам идея о приходе российских денег в английский футбол или нет, Роман Абрамович был очень хорошим владельцем для «Челси».

Есть владельцы-англичане, которые хуже него. У клуба из моего родного города, «Бери», ужасный владелец, владельцы «Дерби» — британцы", — приводит слова Невилла Daily Mail.

В среду, 2 марта, Абрамович объявил о продаже «Челси».

Российский миллиардер владеет английским клубом с 2003 года. За это время синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10573143/Gary-Neville-says-Chelsea-fans-lot-affinity-good-owner-Roman-Abramovich.html
Гари Невилл
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
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 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

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 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

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 11
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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