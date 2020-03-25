Баллак сожалеет по поводу ухода из «Челси» в 2010 году

Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак признался, что сожалеет об уходе из «Челси». Немец в 2010 году перешел из лондонского клуба в «Байер».

— Анчелотти хотел, чтобы я остался, но клуб принял решение подписывать с игроками моого возраста только однолетние контракты. Я же хотел двухлетний, — цитирует Sky Sports Баллака. — Сегодня могу сказать, что это было неправильно, наверное. Я должен был остаться в «Челси» даже на один год.

Никогда не мог представить, что вернусь в «Байер». До последнего дня я действительно думал, что мы найдем выход с «Челси». Я действительно надеялся, что смогу остаться до конца карьеры в Лондоне.