Бакайоко готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Милан»
16:39
Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко намерен покинуть команду в межсезонье. 25-летний француз хочет вернуться в «Милан», за который он выступал на правах аренды, сообщает Calciomercato.
Хавбек готов пойти на сокращение зарплаты в два раза ради того, чтобы вновь оказаться в стане «россонери».
В «Челси» футболист день зарабатывает шесть миллионов евро в год. Его вероятная зарплата в Италии будет в районе 3-4 миллионов.
Ранее сообщалось, что и лондонцы намерены продать игрока, выручив за его трансфер 20 миллионов евро.
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