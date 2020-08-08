Бакайоко готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Милан»

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко намерен покинуть команду в межсезонье. 25-летний француз хочет вернуться в «Милан», за который он выступал на правах аренды, сообщает Calciomercato.

Хавбек готов пойти на сокращение зарплаты в два раза ради того, чтобы вновь оказаться в стане «россонери».

В «Челси» футболист день зарабатывает шесть миллионов евро в год. Его вероятная зарплата в Италии будет в районе 3-4 миллионов.

Ранее сообщалось, что и лондонцы намерены продать игрока, выручив за его трансфер 20 миллионов евро.