Автор победного гола в ворота «Манчестер Юнайтед» получает 850 фунтов в неделю

Полузащитник «Ньюкасла» Мэттью Лонгстафф зарабатывает 850 фунтов в неделю, сообщает The Sun. В минувшие выходные 19-летний игрок дебютировал в английской премьер-лиге и забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 8-го тура.

Руководство «сорок» обеспокоено тем, что контракт Лонгстаффа заканчивается летом 2020 года и намерено его продлить, значительно повысив ему зарплату.

Лонгстафф является воспитанником «Ньюкасла». До матча с «МЮ» он выступал в молодежном чемпионате Англии.