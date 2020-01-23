«Астон Вилла» подписала 16-летнего англичанина из «Барселоны»

«Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о подписании 16-летнего форварда Луи Барри, выступавшего за «Барселону».

Англичанин перешел в «Барсу» из «Вест Бромвича» летом 2019 года, однако каталонский клуб принял решение отпустить игрока на родину спустя полгода.

По данным Goal.com, сумма трансфера составила 1 миллион евро.

В сезоне-2019/20 Барри отличился 2 забитыми мячами в 7 встречах за молодежную команду «Барселоны». Также, на счету форварда 2 гола и 2 результативных передачи в 4 матчах за юношескую сборную Англии.