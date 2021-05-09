«Манчестер Юнайтед» в гостях одержал победу над «Астон Виллой»

«Астон Вилла» проиграла «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 1:3.

Единственный гол у хозяев на 24-й минуте забил нападающий Бертран Траоре. У гостей на 52-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш реализовал пенальти. На 56-й и 87-й минуте отличились нападающие Мэйсон Гринвуд и Эдинсон Кавани.

«Манчестер Юнайтед» с 70 очками идет на втором месте чемпионата Англии. От идущего на первом «Манчестер Сити» команда отстает на десять очков. У «Астон Виллы» 48 очков и 11-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (1:0)

Голы: Траоре, 24 (1:0). Бруну Фернандеш, 52 — с пенальти (1:1). Гринвуд, 56 (1:2). Кавани, 87 (1:3).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли (Уэсли, 78), Макгинн, Дуглас Луис (Рэмси, 66), Траоре, Эль-Гази (Дэвис, 78), Уоткинс.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр (Байи, 78), Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 86), Мактоминэй, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 65).

Предупреждения: Уоткинс, 45+1. Магуайр, 67. Макгинн, 79.

Удаление: Уоткинс, 89.

Судья: Кавана (Англия).

9 мая. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».