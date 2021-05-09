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Сульшер: «Постараемся отложить чемпионство «Манчестер Сити»

20:18
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался доволен результатом матча 35-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:1).

«Очень рад сегодняшней победе, всегда сложно играть после матча в еврокубках, мы приехали домой только утром в пятницу. Отличная реакция команды на пропущенный гол, не могу винить ребят за такую игру в первом тайме.

Поражение «Манчестер Сити»? Это хорошо, нам не придется видеть на улицах празднования фанатов «Манчестер Сити». Постараемся отложить их чемпионство», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» отстает от «Ман Сити» на десять зачетных баллов, при этом «красные дьяволы» имеют матч в запасе.

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