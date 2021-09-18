Гвардиола: «Моменты у нас были, но ничья — справедливый результат»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 5-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:0).
«Мы потеряли большей мячей, чем обычно. Плюс было недостаточно взаимодействий с атакующими игроками.
Да, моменты у нас были, но ничья — справедливый результат. Мы пытались выиграть, но не получилось.
Что касается решений ВАР, но я не видел ни одного — ни пенальти, ни отменного гола. Если после просмотра ВАР пенальти не было, значит, его не было», — приводит слова тренера BBC.
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