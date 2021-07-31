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«Лидс» подписал голкипера «Валеренги» Классона

13:23

«Лидс» объявил о переходе в команду вратаря норвежского клуба «Валеренга» Кристоффера Классона.

20-летний норвежец подписал соглашение с «павлинами» до конца июня 2025 года.

В сезоне-2020/21 Класон провел 14 матчей за «Валеренгу» и пропустил 20 мячей, проведя 2 игры на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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