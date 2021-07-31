«Лидс» подписал голкипера «Валеренги» Классона

«Лидс» объявил о переходе в команду вратаря норвежского клуба «Валеренга» Кристоффера Классона.

20-летний норвежец подписал соглашение с «павлинами» до конца июня 2025 года.

?? #LUFC is pleased to announce the signing of goalkeeper Kristoffer Klaesson from V?lerenga — Leeds United (@LUFC) July 31, 2021

В сезоне-2020/21 Класон провел 14 матчей за «Валеренгу» и пропустил 20 мячей, проведя 2 игры на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.