«Лидс» подписал голкипера «Валеренги» Классона
13:23
«Лидс» объявил о переходе в команду вратаря норвежского клуба «Валеренга» Кристоффера Классона.
20-летний норвежец подписал соглашение с «павлинами» до конца июня 2025 года.
?? #LUFC is pleased to announce the signing of goalkeeper Kristoffer Klaesson from V?lerenga— Leeds United (@LUFC) July 31, 2021
В сезоне-2020/21 Класон провел 14 матчей за «Валеренгу» и пропустил 20 мячей, проведя 2 игры на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
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