«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Хендерсоном

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном, сообщает Daily Express.

По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте следит за 24-летним англичанином, который может сменить команду из-за нехватки игровой практики.

В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в 2 матчах «Манчестер Юнайтед» и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 18 миллионов евро.