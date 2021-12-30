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«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Хендерсоном

13:16
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«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Дином Хендерсоном, сообщает Daily Express.

По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте следит за 24-летним англичанином, который может сменить команду из-за нехватки игровой практики.

В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в 2 матчах «Манчестер Юнайтед» и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1542465/Tottenham-Antonio-Conte-Dean-Henderson-Man-Utd-premier-league-transfer-news

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Иван Торопцев все материалы автора

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