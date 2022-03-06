Артета заявил, что «Арсеналу» летом потребуется усиление

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем АПЛ с «Уотфордом» заявил, что летом команде необходимо усиление.

«Настало время, когда нужно переходить на новый уровень. С точки зрения финансов мы находимся в более стабильном положение, поэтому сейчас самое время повысить качество состава», — приводит слова Артеты TMW.

«Арсенал» в турнирной таблице АПЛ занимает 6-е место, набрав 45 очков. Сегодня, 6 марта, канониры сыграют с «Уотфордом».