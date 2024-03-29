Артета: «Гвардиола — лучший тренер мира с отрывом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о своих отношениях с Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити». По его словам, он продолжает восхищаться 53-летним испанским специалистом.

«Как изменились наши отношения? Ну, они должны были измениться (улыбается). Мое восхищение и мнение о нем — нет. На мой взгляд, он лучший тренер мира с отрывом. И он один из самых приятных людей, которых я встречал в футболе. И конечно, один из тех, с кем мне нравилось работать больше всего. Это не могло продолжаться вечно, и нужно адаптироваться к ситуации, учитывая наши нынешние роли», — приводит Sky Sports слова Артеты.

В воскресенье, 31 марта, команда Артеты на выезде сыграет против «Манчестер Сити». Начало игры — в 18.30 по московскому времени.

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка в 28 матчах. У горожан 63 балла и третья строчка.