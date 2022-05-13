Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:3) в 22-м туре чемпионата Англии. Он остался недоволен работой судей.

«Если я скажу то, что думаю, меня отстранят на шесть месяцев. Я не умею лгать, поэтому предпочитаю не говорить того, что думаю. Я не недоволен своими игроками — горжусь ими. Я хочу, чтобы судьи перед камерой объяснили свои решения. Это позор, потому что сегодня была уничтожена такая красивая игра. Решения приняты. Мы не можем его изменить. Судья должен принимать решение в футболе.

Сейчас мы сосредоточены на «Ньюкасле». Сегодняшняя игра уже история. В понедельник у нас важный матч, поэтому мы постараемся их обыграть. Каждому предстоит сыграть по два матча. Все в наших руках, и теперь мы должны выполнять свою работу», — цитирует BBC Артету.

«Тоттенхэм» набрал 65 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и 4-я позиция.