Сон Хын Мин оценил игру «Тоттенхэма» в дерби с «Арсеналом»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победу команды в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:0). В этой встрече 29-летний форвард отметился голом.

«Всегда приятно побеждать, особенно в этом дерби. Это много значит. Мы можем сократить разрыв в таблице. Игра получилась очень приятной. Конечно, я всегда хочу так играть, что тут сказать. У нас еще один важный матч впереди, поэтому я должен быть готов, хорошо восстановиться и снова быть свежим», — цитирует Сон Хын Мина Sky Sports.

«Тоттенхэм» набрал 65 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и 4-я позиция.