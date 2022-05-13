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Кейн — о матче с «Арсеналом»: «Этот вечер был особенным»

Кейн прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Арсеналом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Харри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии. 28-летний англичанин в этой встрече оформил дубль.

«Я горжусь парнями. Если бы «Арсенал» выиграл, то обеспечил бы себе место в Лиге чемпионов, на нас оказывалось давление перед своими болельщиками, но мы хорошо выступили. Хорошо начали с первых минут, создавали моменты и контролировали игру во втором тайме.

Когда выигрываешь в дерби, это всегда приятно. Впереди еще две игры. Сейчас нам нужно сосредоточиться на них, но этот вечер был особенным», — цитирует BBC Кейна.

«Тоттенхэм» набрал 65 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и 4-я позиция.

В чемпионате Англии «Тоттенхэму» осталось сыграть с «Бернли» (15 мая) и «Норвичем» (22 мая).

Гарри Кейн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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МЮ – Челси
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15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
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Сон Хын Мин

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Манчестер Юнайтед

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Тоттенхэм Хотспур

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