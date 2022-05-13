Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии. 28-летний англичанин в этой встрече оформил дубль.

«Я горжусь парнями. Если бы «Арсенал» выиграл, то обеспечил бы себе место в Лиге чемпионов, на нас оказывалось давление перед своими болельщиками, но мы хорошо выступили. Хорошо начали с первых минут, создавали моменты и контролировали игру во втором тайме.

Когда выигрываешь в дерби, это всегда приятно. Впереди еще две игры. Сейчас нам нужно сосредоточиться на них, но этот вечер был особенным», — цитирует BBC Кейна.

«Тоттенхэм» набрал 65 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и 4-я позиция.

В чемпионате Англии «Тоттенхэму» осталось сыграть с «Бернли» (15 мая) и «Норвичем» (22 мая).