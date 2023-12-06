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Сегодня, 06:47

Артета: «Арсенал» показал свои лучшие качества в матче с «Лутоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Микель Артета.
Фото Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лутоном» (4:3) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Я очень счастлив. Мы знали, что здесь будет большая битва. «Арсенал» сам усложнил себе задачу, пропустив голы. Дух команды, то, как мы боролись, показали лучшие качества в нужные моменты и не сдавались. Мы показали это и сегодня получили награду. Иногда нужно отдать должное сопернику. Огромный комплимент «Лутону», это был сложный матч. Я очень доволен командой. Сегодня я действительно счастливый тренер», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Лутон Таун» — на 17-й строчке (9 очков).

Деклан Райс. Гол Райса на 7-й добавленной минуте принес «Арсеналу» победу над «Лутоном»
Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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Сака: «Я бы не сказал, что «Арсенал» был не в лучшей форме в матче с «Лутоном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
13
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
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38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

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Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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