Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру команды в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Мы не контролировали игру последние 15 минут первого тайма и первые 15 минут второй половины. Здесь нам потребовалось везение.

К тому же у нас есть Аарон Рэмсдейл, который сделал несколько важных сэйвов. Соперник не реализовал пенальти, а это редкость, учитывая их мастерство.

Нельзя рассчитывать на победу в каждом матче, так как это дано только одной или двум командам в лиге. Мы должны заслужить право побеждать. Нам нужно было немного везения, и оно у нас было сегодня», — цитирует тренера BBC.

«Арсенал», набравший 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 54 баллами располагается на шестой строчке.