Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:3).

«Мы неудачно начали матч, но потом смогли найти свою игру. И должны были забивать больше, чем один мяч.

Однако стоит признать, что в обороне мы допустили много ошибок. Эта проблема преследует нас на протяжении всего сезона. Мы должны лучше защищаться. Хотя третий гол был забит из очевидного офсайда. Не знаю, почему не вмешался ВАР.

Игроки очень разочарованы таким исходом. Если бы мы реализовали пенальти, то игра сложилась бы иначе.

Остается только принять такой результат. И стараться становиться лучше», — цитирует тренера BBC.

«Ман Юнайтед» проиграл четыре гостевых матча подряд в национальном чемпионате впервые за 41 год.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, команда набрала 54 очка в 34 играх.