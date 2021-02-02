Артета пожелал удачи Мэйтланду-Найлсу в «Вест Бромвиче»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал аренду защитника Эйнсли Мэйтланда-Найлса «Вест Бромвичем».

«Эйнсли — очень талантливый игрок, мы гордимся его усердной работой и развитием вместе с нами. Решение отпустить в аренду на оставшуюся часть этого сезона призвано поддержать Эйнсли и его дальнейший рост. Он будет работать в очень хорошем клубе АПЛ, мы все желаем ему удачи во время его пребывания на «Хоторнс», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 23-летний англичанин провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился голевым пасом.